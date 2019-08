Krisen i bryllupsindustrien: Et møde med den nye minister og ordførerne er på vej

Mai Mercado (K) har presset på for at få et møde i stand med social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) og ordførerne om bryllupsturismen.

- Det har jeg forpligtet mig til. Det har jeg på vegne af alle dem, der stod i den debat, for som jeg tolkede debatten, blev der nikket til, at man skal samles. På den måde synes jeg, at jeg har et politisk mandat til at gå videre med den sag, siger hun og forventer, at mødet bliver indkaldt i løbet af august.

Det har social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) endnu ikke gjort, men Mai Mercado mener på sin side, hun har holdt sit løfte. Hun fortæller, at hun allerede, da hun overdrog ministeriet til sin afløser, fortalte, at hun havde givet et løfte om at følge op på sagen.

Ærø/Christiansborg: Et møde om krisen i bryllupsindustrien er på vej. Daværende børne- og socialminister Mai Mercado (K) lovede i en valgdebat arrangeret af Fyns Amts Avis, at hun ville indkalde ordførerne til et møde om sagen , hvis ikke den nye minister gjorde det inden for de første 14 dage.

Nødt til at reagere

Hun har selv slået til lyd for, at en del af sagsbehandlingen skal tilbage til kommunerne med den centrale enhed som kontrolenhed. Og selv om Mai Mercado ikke selv er ordfører på området, har hun fået mandat af sit parti "til at tage den her hele vejen", fortæller hun.

- Hvis ikke vi får de ændringer, som er så vigtige, vil vi fremsætte et beslutningsforslag, men jeg håber ikke, det kommer så langt. Jeg har faktisk en tro på, at Astrid Krag også kan se, at det her er et kæmpe problem, siger hun og fortsætter:

- De konsekvenser, vi har set af loven, gør, at vi bliver nødt til at reagere, fordi den opfylder ikke den politiske aftale. Den politiske aftale sagde meget klart, at der skulle holdes hånd under bryllupsturismen, og at vi skulle af med proformaægteskaber. Lige nu er vi kun kommet af med det ene, men vi har altså ikke holdt hånden under bryllupsturismen, siger hun.

Friske tal fra Ærø Kommune viser, at der fra 1. januar 2019 til 29. juli er foretaget 1095 udenlandske vielser. Men kun de 789 sager har været gennem den nye centrale enhed i Familieretshuset. Resten er fra starten af året, hvor man en overgang kunne komme igennem systemet på den gamle ordning. Sidste år var der i samme periode 2872 udenlandske vielser.

Fyns Amts Avis har forsøgt at få en kommentar fra social- og indenrigsminister Astrid Krag, men ifølge pressechef Martin Hein er hun ikke parat til at udtale sig. Han bekræfter dog, at ministeren kommer til at indkalde til et møde snarest.