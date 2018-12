Krimifilmatisering og bryllupsrekord: Det drillede de ærøske profeter i 2018

De fleste mente, at Carl Jørgen Heide (P) ville blive siddende på sin plads i byrådssalen, mens mange gættede forkert om et filmprojekt.

Ærø: Profetkonkurrencer er en svær disciplin. Således også når det handler om at gætte årets gang på Ærø. Af de cirka 240 besvarelser, vi fik ind på nytårsquizzen for et lille år siden, er der ingen, der har ramt 13 rigtige, men mange har været tæt på, og det er flot.

Et af de spørgsmål, der drillede flest spåmænd og -koner, var det om, hvorvidt det ville lykkes Michael Larsen at lande en kontrakt om filmatisering af mindst en af hans Ærø-krimier. Den nyhed lader altså stadig vente på sig, men måske er der hul igennem i 2019.

Og så har mange troet, at grænsen for, hvor mange vielser Ærø Kommune kunne presse igennem vielseskontoret var nået efter mange års rekorder. Men de 4656 brudepar blev altså endnu en gang overgået, denne gang med hele 5316 vielser. Meget tyder dog på, at det står til en drastisk nedgang i 2019 på grund af den omdiskuterede lov mod proformaægteskaber.

Til gengæld havde langt de fleste krydset af det rigtige sted, da de skulle gætte på, om Carl Jørgen Heide (P) mon ville vige pladsen i kommunalbestyrelsen efter et skuffende valg. Han er ganske vist blevet rejsearrangør i Baltikum, men han sidder altså stadig på sin pind midt i byrådssalen.

De ærøske profeter har også været passende pessimistiske eller realistiske alt efter temperament, hvad angår det ærøske drikkevand. Således blev der i maj endnu en gang fundet pesticider i vandet.

Følg med i spalterne de kommende dage og gæt med om, hvad der sker i 2019 - det kan jo være, du rammer 13 rigtige.