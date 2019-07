Kreditorer vil have deres penge: Ærøslagterens bygninger sat til salg

Bygningerne der husede den konkursramte Ærøslagteren er sat til slag via en ejendomsmægler. Det er ifølge kurator i boet Anders Bendtsen den sikreste måde at få flest penge ud af konkursboet på. Tvangsauktion er sidste udvej.

Dunkær: Det har ikke været nogen hemmelighed, at hvis man skulle have lyst til at prøve med tilværelsen som slagter på Ærø, så har der siden efteråret stået lokaler klar i Dunkær til de eventyrlystne.

Efter Ærøslagteren gik konkurs tilbage i oktober sidste år, og advokat Anders Bendtsen fra det københavnske advokatfirma Lind blev indsat som kurator, er jagten på at få så mange penge ud af konkursboet og tilbage til kreditorerne gået ind, og i den jagt er bygningerne på Dunkærgade 16, der husede slagteriet, nu blevet sat til salg via ejendomsmæglerfirmaet Estate.

Prisen for for de 170 kvadratmeter bygninger lyder på 898.000 kroner, men som det også hedder på sagen, når man finder den på nettet: "Bud søges".

Anders Bendtsen forklarer, at det er helt normal praksis i forbindelse med et konkursbo, hvor der er bygninger involveret, at man prøver at få et salg gennem de gængse kanaler.

- Det er den bedste vej at gå i et konkursbo. Det handler om, hvor man kan få den bedste pris. Alternativet er en tvangsauktion, og det giver ofte ikke nær så god en pris. Så det er absolut sidste vej. Men det er selvfølgelig sket efter en nøje drøftelse med panthaverne, for det er i bund og grund deres ejendom og dem, der får salgssummen.