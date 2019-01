Marstal: Omkring 30 konservative ærøboer var mødt op til skipperlabskovs ved De Konservatives generalforsamling på Hotel Marstal onsdag aften. Formand Mads Boeberg Hansen fortæller, at partiet har gjort sig tanker om, hvordan man investerer i Ærøs udvikling.

- Vi har syv konkrete forslag klar, og de kommer i kølvandet på de to gange ti millioner kroner, som Ærø har fået. Vores medlemmer og bestyrelsen ønsker ikke, at pengene bare går i kassen og bliver en del af den likvide beholdning, men skal gå til projekter, der er med til at udvikle Ærø, fortæller han.

Her refererer han til den "fattighjælp", som staten giver til særligt udfordrede ø-kommuner, og som borgmester Ole Wej Petersen har forslået blandt andet skal afsættes til færgerne for at undgå besparelser.

- Vi ser gerne de her penge allokeret til nogle projekter, som jeg helst ikke vil løfte sløret for endnu, men som vi drøfter i bestyrelsen og som inden for den næste uges tid bliver skudt af, siger formanden.

Lokalafdelingen har, ifølge Mads Boeberg Hansen, oplevet en medlemsfremgang de seneste par uger, der får medlemstallet op "i nærheden af de 100", og særligt én sag har haft betydning.

- Frustration over p-vagterne, som vi jo er imod, har været en af bevæggrundene for at bakke op om partiet. Der er ingen tvivl om, at vi er kommet med nogle særskilte holdninger og har turdet at gå imod det, fortæller formanden.

Aftenen bød på en lille udskiftning i bestyrelsen, da Charlotte Aabye tager over efter Svend Jørgen Madsen. Resten af bestyrelsen forbliver Mads Boeberg Hansen, som formand, Per Mortensen, Karsten Landro, Ole Jensen, Søren Degn Laxy, Leo Holm Petersen og Per Elman Hansen.