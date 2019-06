Konservativ nedtur på Ærø

Ærø: De Konservative oplevede generelt et flot valg i det meste af landet, men på Ærø formåede partiet ikke at erstatte tabet af den lokale Anders Johansson, som valgte at stille op i København.

Partiet mistede 235 stemmer og endte på 379 stemmer.

Til gengæld oplevede Venstre en markant fremgang med 270 stemmer og endte på 1064 stemmer. Dermed blev Venstre det største parti på Ærø. Det var dog kun med en hestemule, da Socialdemokraterne fik 1029 stemmer.

Som i det øvrige Danmark oplevede Dansk Folkeparti også en mindre nedsmeltning på Ærø og blev mere end halveret fra 944 stemmer ved valget i 2015 til 410 stemmer ved valget i år.

Stram Kurs fik 39 stemmer, mens Nye Borgerlige fik 57 stemmer.