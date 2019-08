Antallet af helikopterredninger på Ærø er steget markant i de senere år. Ledende overlæge på Ærø Sygehus mener, at det er fordi vi er blevet vant til ordningen, mens ledende overlæge fra akuthelikopterordningen mener, at årsagen skal findes i, at helikopteren er blevet bedre til at flyve i dårligt vejr.