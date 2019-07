Marstal: Hvordan har han det med, at hans roman "Vi, de druknede" er blevet til et teaterstykke? Hvordan har han det med, at nogen også har planer om at filmatisere romanen? Og har hans forhold til Marstal og marstallerne ændret sig, efter at han udgav bogen?

De spørgsmål og mange flere kan du få svar på, hvis du kommer til debatarrangement med Carsten Jensen på Marstal Navigationsskole mandag den 5. august klokken 17 til ca. 18.

Arrangementet vil forløbe som en samtale mellem lokalredaktør Anders C. Østerby og Carsten Jensen, og der vil være mulighed for at stille spørgsmål fra salen. Mødet er arrangeret af Fyns Amts Avis og Baggårdteatret, og der er plads til 200 gæster.

Du skal enten være abonnent hos Fyns Amts Avis eller have købt billet til forestillingen "Vi, de druknede", der vises på HCC Bådeværft den 6.-10. august, for at kunne deltage i arrangementet. Men så er det til gengæld også gratis.

Du kan tilmelde dig på https://nembillet.dk/debatteriet.