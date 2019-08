Kom til børnedyrskue

Bregninge: På lørdag inviterer Ærø Natur- og sportsrideklub alle interesserede til børnedyrskue.

Det løber af stablen kl. 11 på Tværbymarksvej, hvor man både vil kunne beundre de udstillede dyr, deltage i kagekonkurrence og opleve veterantraktorentusiasterne dyste i ringridning. Derudover vil der også være sjove aktiviteter som ponytrækning og kæphestespring og mulighed for at sælge ting fra et loppebord.

Det koster 25 kroner at deltage som udstiller og 25 kroner at købe sig et loppebord.

Hvis man vil deltage som udstiller, skal man tilmelde sig på 21226682.