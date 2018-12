Knuste flasker og klippede træningstøj i stykker: Hærværk i Arrebohallen

Ærøskøbing: Søndag morgen kunne frivillige i Arrebohallen vågne op til hærværk i hallen. Fra forhallen har ukendte gerningsmænd taget en taske med træningstøj og taget det med ind i herreomklædningen, hvor de har klippet tøjet i stykker. På gulvet var der skår fra en knust ølflaske.

- Et vidne, der var ude og luft sin hund omkring klokken halv elleve om aftenen, har set to unge drenge på cirka 15 år gå forbi hallen videre ned mod omfartsvejen. Vidnet fortæller, at de var noget højrøstede og virkede spirituspåvirkede. Den ene af drengene havde et kosteskaft i hånden, fortæller Poul Hollensted, der er politiassistent ved Fyns Politi.

Politiet har endnu ikke nogen sigtede i sagen.