Klumme: Vi må ikke glemme den rigdom, Ærøs natur er

"Gå en tur og duft lidt til den dejlige asfalt" er der aldrig nogen, der har sagt. Nogensinde. Biler, højhuse, busser og bilos har ligesom ikke rigtig den samme afstressende og helende virkning, som naturen har. At færdes i naturen, at opleve naturen, at tage naturen ind. Her kan naturen noget, som intet andet kan.

Jeg vil vove den påstand, at inderst inde har ethvert menneske en dyb følelse af at være forbundet til naturen. Årsagen er sikkert, at det meste af vores historie og udvikling er foregået i tæt samspil med naturen omkring os. I det store billede er det jo kun et kort øjeblik, at et menneskeliv primært leves indendørs, og naturen blot er noget, vi går igennem for at nå ind igen. Ja, det er sat på spidsen, men alligevel.

At naturen har en positiv indvirkning på menneskets krop og sjæl er ikke noget nyt, men de seneste års forskning har givet os ny viden på området.

Når vi oplever en heling eller afstresning i naturen, er det fordi, naturen påvirker vores hjerne.

Følelsen af, at kroppen slapper af, og at alting falder på plads, stammer fra et skift i de kognitive funktioner i hjernen. Hjernen er som udgangspunkt altid på arbejde, men når vi bevæger os ud i naturen, og vore sanser møder naturens rolige stimuli, slår den over i en slags genopladning. Naturen genoplader simpelthen vores hjerner - og det endda ganske nemt og gratis.

En ny undersøgelse foretaget af Aarhus Universitet viser en sammenhæng mellem, hvor grønne omgivelser børn vokser op i, og hvor stor tendens de har til senere i livet at udvikle psykiske lidelser. Undersøgelsen viste, at de børn, som har størst fravær af grønne omgivelser i barndommen, har op mod 55 procent større risiko for at udvikle en psykisk lidelse. Det er altså ikke kun lige nu og her, vi kan få det bedre ved at gå ud og dufte lidt til blomsterne eller lytte til strandens bølgeskvulp. Naturen påvirker os så meget, at det kan spores mange år senere.

Flere og flere kommuner er heldigvis begyndt at tage denne ny viden til sig. Svendborg Kommune har eksempelvis igangsat et tiltag, som sender mænd med en større livskrise ud i naturen med kyndig vejledning - og de oplever betydelige forbedringer.

Naturen har og kan så meget. Det vidste de i Norge for utallige år siden, da de kørte deres allestedsnærværende reklamer med sloganet "Norge for krop og sjæl". Jeg er i tvivl, om vi ved det på Ærø.

På Ærø er vi specielt heldige, fordi skov, strand og mark aldrig er længere end et stenkast væk. Alligevel glemmer vi lidt denne rigdom. Jeg synes, naturen og alt det gode, den kan, er til at overse i de beslutninger, der bliver taget på eksempelvis børne- og ungeområdet, ældreområdet og erhvervsområdet. Når undersøgelser viser, hvor stor og vidtrækkende betydning naturen har for mennesker, hvorfor så ikke anvende den meget mere, når nu den er lige for næsen af os?

Jeg ser for mig et Ærø, hvor ældreplejen anvender naturen, så den bliver en selvfølge i det gode ældreliv på vores ø, og et Ærø, hvor vi aktivt har besluttet, at vores børn, hvad enten de går i vuggestue, børnehave eller skole, skal være mere ude, end de er inde.

Det er en ø, der forstår at udnytte sine ressourcer. Det er en ø, man vil flytte til.