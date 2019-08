Klumme: - Vi i Søby er kendt for at kæmpe for det, vi har kært

Som formand for Søby Erhvervsforening er det naturligvis erhvervet, som optager mig mest på den vestlige ende af vores dejlige ø.

Man kan dog ikke undgå at blive fanget i den skønhed, der omkranser os hver eneste dag vi går udenfor døren for at nyde eller yde. Her er essensen af et arbejdsliv, hvor man kan have en utrolig travl hverdag, samtidig med at man kan springe en tur i bølgen blå, sejle fem minutter for derefter at smide anker og sidde og nyde alle de indtryk, man kan få på havet. Spille golf på de første ni huller på siden, der vender mod Als, med de helt fantastiske skæve vindblæste træer omkring eller på de sidste ni huller på fynssiden, hvor man får en følelse af at gå nede i en dal med alle slags eksotiske fugle og være helt alene i verden.

Der er en helt speciel ro på vores ø, som de fleste mennesker rejser langt for at opleve. Den har vi udenfor døren og er den største gave fra det samfund, vi lever i.

Samtidig har den positive rejse, Ærø har været på de senere år, givet den helt rigtige vitaminindsprøjtning til os alle, så det at drive erhverv bare bliver så meget sjovere og ikke mindst lettere. At have travlt på den positive måde smitter uvilkårligt af på vores omgivelser og sætter en masse kreative og gode tanker igang, som jo i sidste ende munder ud i udvikling, som igen avler udvikling.

Jeg har også været her, hvor vi ikke havde den medgang, og jeg må bare sige, at det gåpåmod, man nu møder i byen og opland, har en kæmpe betydning for vores videre færd.

I Søby er vi optaget af Ellen (længst sejlende batteridrevne færge), som nu lægger fra land. Vi er stolte i byen og har haft svært ved at udholde tiden, til den startede op. Jeg tror i virkeligheden ikke, vi er klar over, hvor stort dette er og bliver.

Vi er ved at bygge et historisk akademi op på havnen, hvor værftsfagene skal være i fokus.

Dertil hører naturligvis Søbys historie, hvor Arthur Jørgensen spiller en kæmpe rolle i forhold til Søbys udvikling fra før anden verdenskrig til dato. Arthur er manden bag Søby Værft og har været en innovativ, fremsynet mand, hvis historie fortjener at blive fortalt. I Søby arbejder vi sammen, vi snakker sammen og planlægger sammen, det er den største styrke, vi har, og dertil alle de frivillige, som deltager i alverdens gøremål hver eneste dag.

Jeg vil nok sige, at vi i Søby er kendt for at kæmpe for det, vi har kært, det må være et levn fra Arthurs tid, som er givet videre. Udover de store virksomheder på havnen, Søby Værft, Nautic Wood og Søby Skibselektro, samt spisesteder og masser af kunst er vi beriget med den bedste bager, synes vi jo selv. Finn er ikke en typisk kommerciel bager, nej, han udvikler konstant og finder nye gode sammensætninger til sit brød, hvilket gør ham helt unik.

Vi er sammensat af mange sjove og vidt forskellige virksomheder, der på forunderlig vis finder et fælles fodslag i Søby og gør byen helt speciel at drive erhverv i.