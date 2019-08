Klumme: Med nattog til Venedig

Vi ankommer til München Banegård sent om aftenen efter at have kørt 7 timer i tog fra Hamborg. Min mand og jeg med vores tre piger, på vej på ferie. Det har mørknet mere og mere udenfor, mens vi er kørt forbi granklædte bjerge, gennem kulsorte tunneller og ud til frodige enge. Vi har haft et langt stop i Nürnberg, og mens lyset falmer på perronen, sætter toget endelig i gang igen, og vi kører ind i det tiltagende, rullende mørke.

Stemningen på München Banegård er hektisk, aggressiv. Perronerne leder direkte hen til den store fordelingsplads, de blinkende afgangstavler, folk står og venter, flokke haster af sted i hver sin retning på trods af det sene tidspunkt. Vi må krydse hele pladsen med klapvogn og kufferter, inden vi når til det sidste spor, og dér holder nattoget. Rejst på høje hjul over sporene strækker det sig ud over perronens drejning.

Døren må vrides åben med ægte håndbetjent håndtag, i kupeen er der tre fløjlsklædte køjer i hver side, pladsen er trang. Den mindste bliver puttet, jeg stopper kanterne med ekstra tæpper, så hun er beskyttet på plads. Der er koldt i kupéen, ved siden af buldrer det mod væggen, jeg kan mærke rystelserne i min pude, mennesker der snakker tysk, de falder ikke til ro, det banker hårdt på døren. Konduktøren vil vide, om vi vil have kaffe eller te til vores morgenmad, der ligger så langt væk fra her, og han beder om billetterne, ikke kun én, men dem alle, og han tager dem og går.

Pludselig bliver toget utrygt og dystert, alligevel må jeg være faldet i søvn. Jeg vågner ved et voldsomt ryk og hører vognene flytte sig, råben på perronen, høje lyde fra metal. Et ukendt sted i bjergene, hvor er vi på vej hen, uden billetter?

Sekundet efter græder den yngste højlydt og skræmt og stadig i søvne, utrøstelig. Jeg griber mit tæppe og lægger mig hos den lille varme krop, mens vi kører videre gennem bjergene i natten, og hvem kan ligge her uden at tænke på andre lange tog, der kørte gennem Europa. Mennesker, der fik taget deres billetter, som ikke havde bedt om deres tog. Mennesker i mørke vogne, der fortsatte og fortsatte, hvordan kan man vide, hvor man kommer hen, fuldstændig prisgivet overmagten, de ansvarlige, der kan låse vognene, gøre lige hvad de vil mod sagesløse passagerer i natten.

Et nyt Europa eller et gammelt, ingen kan vide, hvad der vil ske, hvilken befolkningsgruppe, der nu bliver dømt ude, og hvilken magthaver, der misbruger midlerne og overtager ansvaret, herrer over liv og død, i hvert fald død. Hersker og usling, hvem har fortjent at være her, og hvem har ikke. Hvem er de mest rigtige mennesker, der mest har brug for hjælp og støtte og skattelettelser, og hvem har ikke fortjent en plads i dette land eller i noget land overhovedet, hvem er så uønsket, at de kan sættes på et fly og sendes direkte i døden.

Sådan herskes der i Danmark, men jeg siger, man kan aldrig vide, hvem der rammes af den næste krig, den næste katastrofe, den næste stormflod mod ubeskyttede kyster, og hvem har så pludselig brug for hjælp fra en venligsindet regering? Vi ligger her med tæpper og tasker, kun uvisheden imod os, et evigt vilkår selv med billet. Man kan ikke vide, om man er på det rigtige tog med mennesker, som ikke er fanget i egen grundløse angst og evige grådighed. Jeg folder barnet ind mod min mave, hun sover igen.

Senere er der lyst og helt stille i kupeen, en blå himmel, lysende orange nederst.

Vi vækkes af banken, en hånd stikkes ind med billetterne, derefter følger den ene bakke efter den anden, varm kaffe med fløde, bunker af flade runde boller, pakker med smør, små skåle marmelade, sukker, servietter. Lige der i morgenlyset, på vej mod Venedig.