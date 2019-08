Klumme: Folkeskolen er på vej tilbage på sporet

I sidste uge modtog alle landets folkeskolelærere og børnehaveklasseledere et brev fra vores nye undervisningsminister, Pernille Rosenkrantz-Theil. Et brev, hvori der igen skabes håb og fornyet tro på fremtiden for vores fælles skole.

Flere års besparelser bliver selvfølgelig ikke bare lige trukket tilbage. Lærerne underviser desværre fortsat, som de aldrig har undervist før, og stadig uden den fornødne tid til forberedelse. Der er fortsat 10.000 færre lærerkollegaer, end der var bare 10 år tilbage, og Danmark er fortsat et af de lande, hvor børn har flest undervisningstimer i løbet af deres skoletid.

Men jeg er overbevist om, at der er positive forandringer på vej. Allerede i år går børnene i indskolingen lidt mindre tid i skole, for der er nemlig intet forskningsmæssigt belæg for, at mere undervisning giver mere læring, tværtimod. Det er kvaliteten af undervisningen, der betyder noget.

Der ønskes også et opgør med den stigende præstationskultur, der er affødt af en mangeårig forfejlet New Public Management-tankegang i skolen. Elevplaner, nationale test, uddannelsesparathedsvurderinger og diverse læringsplatforme. Læringsmålstyret undervisning med 3000 vejledende mål for et barns udvikling. PISA, OECD, målbarhed og digitalisering er alt sammen bare udtryk for et ønske om øget hastighed og effektivitet, hvilket står i dyb modsætning til skolens vigtigste opgave: at skabe læring.

Og læring har brug for tid, langsommelighed, gentagelse, afprøvning, fejl og muligheden for at fordybe sig. Alt handler nemlig ikke kun om elevprogression og output - det er ødelæggende for skolens udvikling og går stik imod den danske skoletradition, hvor det er klassen og fællesskabet, der er det bærende element, og ikke den enkelte. Hvor undervisningen skabes og udvikles sammen, mellem lærere og elever, der vil sammen. Hvor der er plads til alle, og hvor alle bærer ansvaret for at det lykkes. Og her taler vi i høj grad også om vores, forældrenes ansvar. Det menneskesyn, det skal vi sammen finde frem igen. Og den udvikling er med ministerens udmeldinger sat i gang.

Så jeg insisterer fortsat på, at folkeskolen nu og i fremtiden SKAL være det bedste skolevalg for vores børn, og det føler jeg mig både forpligtet til og berettiget til at kæmpe for. Og der er masser at tage fat på i det fortsatte arbejde med at styrke og udvikle vores fælles folkeskole.

Vi skal have vendt udviklingen så flere vælger folkeskolen som et aktivt tilvalg. På Ærø betyder det, at vi skal lave en målrettet indsats for at tiltrække flere familier, både dem der allerede er bosat på øen, men i høj grad også tilflyttere udefra.

Vi skal fremhæve alle skolens kvaliteter. Vi skal være nytænkende og turde tage nogle store skridt ind i fremtiden. Den danske folkeskole står ikke stille, men skal netop afspejle samfundet. Og med et hastigt faldende børnetal så er der ikke tid til at vente.