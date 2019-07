Jeg hedder Lea og er 33 år, gift med Peter, mor til Viktor og Arthur på fire og to og nybagt klummeskribent her på lokalsiden.

For bare tre måneder siden levede vi et hektisk og typisk familieliv på Fyn med arbejde, daginstitution, hus og venner som de primære omdrejningspunkter. Vores familier spillede selvfølgelig også en rolle, men eftersom de bor på Ærø, var der en naturlig distance mellem deres og vores hverdagsliv.

Peter arbejder på boreplatform i Nordsøen og er derfor væk hjemmefra op til to uger ad gangen. Og jeg ville da lyve, hvis jeg sagde, at Peters fravær ikke kunne mærkes. Især fordi vi ved at flytte til Fyn havde afskåret os selv fra vores primære netværk på Ærø. Og vi savnede dem sgu.

Lææænge havde Peter og jeg derfor debatteret, hvorvidt vi skulle flytte hjem til Ærø. Mange aspekter talte for, men det virkede enormt angstprovokerende at rykke vores eksisterende liv op med rode og rejse mod det ukendte, dog hjemlige Ærø - også selvom vores familieliv på Fyn kun var nogenlunde velfungerende. Vores hidtidige forhold til Ærø bestod primært i vores respektive barndom, de årlige sommerfester og både gamle og forliste venskaber. Nu var vi pludselig to voksne med børn og havde dermed nogle helt andre krav og forventninger til Ærø, end vi nogensinde havde forestillet os at få. Kunne Ærø overhovedet leve op til det?

Fredag den 12. april trillede vi af færgen med to børn og en masse habengut. Beslutningen var taget, og huset på Fyn var solgt: Vi flyttede hjem til Ærø. Efter mere end et års snakken frem og tilbage, blev beslutningen pludselig ret nem, idet jeg begyndte at udvise stresssymptomer på mit gamle arbejde. Vores livssituation skulle ændres, og i det sekund, vi blev enige om, at Ærø var stedet, hvor vi skulle forme vores nye liv, faldt alt på plads i både hoved og krop. Vi er ikke flyttet til Ærø for at leve et mindre typisk familieliv. Vores børn går stadig i daginstitution, jeg arbejder stadig fuld tid, og Peter er stadig på søen op til to uger ad gangen. Men vores familieliv er blevet langt mindre hektisk. Måske skyldes det, at vi alle føler os fuldstændigt hjemme på Ærø. For mig er Ærø den ultimative tryghed. Og den følelse vil jeg i særdeleshed gerne give videre til vores to drenge.

Jeg glæder mig til, at de skal cykle i skole, at de løber over til naboen efter æg og jordbær, og at de smutter hen til en legekammerat uden at se sig om eller tilbage. Jeg glæder mig til, at de mærker Ærø helt inde i hjertet, når de på rejser rundt om i verden møder andre ærøboer, eller når de som det mest naturlige i verden hilser på alt og alle.

Som bonus synes vores hverdag også mindre hektisk, fordi minutterne her på Ærø føles ekstra lange. På den gode måde. Vi føler bogstavelig talt, at vi har fået tid forærende ved at flytte hjem. Og det selvom vi valfarter øen rundt hver dag, da vi pt. bor i Søby, børnene går i daginstitution i Marstal, og jeg arbejder i Ærøskøbing.

Vi har aktivt valgt ikke at se den daglige tur øen rundt som et trælst aspekt af vores ø-eventyr. I stedet er den for os blot en timelang påmindelse om, hvorfor vi flyttede hjem. På sigt vil vi gerne flytte tættere på Marstal, men det har noget med logistik og benzinbudget at gøre.

Vi er kommet for at blive.