Følelsen af lokalpatriotisk stolthed ramte mig lige i hjertekulen, da drengene fra Marstal/Rise scorede det første mål i kampen mod AGF på Fortet i onsdags i silende regn. Følelsen af stolthed blev særligt forstærket af det brøl, der lød både ved siden af, foran og bag mig.

Her var virkelig noget, vi ærøboer kunne samles om. Noget der forenede os. Øboere fra hele øen var nemlig mødt talstærkt op til kampen. En kamp hvor gutterne fra Marstal/Rise udgjorde en form for manifestation af Ærø; unge mænd fra hele Ærø i direkte kamp mod det store, stygge superligahold, som alle vi andre var kommet for at hade.

Og opbakningen var til at tage og føle på; de ærøske fodboldspillere blev mødt af støttende klapsalver og tilråb, blot de ramte bolden (overdrivelse fremmer forståelsen). Og det gjorde mig sgu varm om hjertet. Der var så meget kærlighed til drengene på Fortet den eftermiddag, at det kunne have været fedt at dele ud af. Det er nemlig ikke alle ærøske tiltag, der høster lige så stor opbakning som en pokalkamp mod AGF.

Hvorfor er vi som øboere bedst til at bakke op om tiltag, som sker max. fem kilometer fra egen postadresse? Kan det virkelig passe, at for eksempel udviklingen af vores allesammens Ærø skal klæde sig ud som en pokalkamp mod et superligahold for at få den nødvendige opbakning?

Vi er vel alle interesserede i, at Ærø består? Og ikke kun lige, vel? Men på en måde, så man faktisk selv har lyst til at bo herovre, og ikke kun er nødt til det, fordi huset ikke kan blive solgt.

Jeg har hørt om tilflyttere, der fniser lidt af bilister, der overhaler andre bilister på Drejet, fordi for dem, altså tilflytterne, er der ikke langt til noget herovre.

Og de har jo ret. Hvis du har læst min første klumme, ved du, at jeg bor i Søby, arbejder i Ærøskøbing og har to drenge i Mopælappen i Marstal. Jeg synes helt ærligt ikke, at turen frem og tilbage er træls, men jeg tager mig selv i at sige det modsatte til andre øboere for at bekræfte dem i deres holdning til det samme.

Vi er nødt til at hjælpe hinanden med at se andre dele af Ærø i et nyt (og måske) bedre lys. Det gavner ingen - og særligt ikke Ærø - at vi kun fokuserer på det positive ved og omkring eget hjem. Den solnedgang vi alle tager billeder af, er trods alt lige smuk, om den opleves fra Skjoldnæs Fyr, Voderup Klint eller Eriks Hale.