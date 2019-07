Klumme: Ærø, stadig verdens navle

Forleden kom jeg til at snakke med et par gæster om, hvordan Ærø altid har haft ubestridt status som verdens navle.

Ikke kun i fordums tid, hvor søfarende og emigrerende bønder spredte ærøske gener over hele verden, men stadig den dag i dag, hvor tilhørsforholdet til Ærø bliver en fast og indgroet del af din identitet.

Uanset om din familie har beboet øen i 5 generationer, eller du som feriegæst har tabt dit hjerte til denne skønne plet på jord, så vil Ærø blive et referencepunkt, et anker for livstid.

Nogle mener, at man ikke skal længere end fem led ud i sin bekendtskabskreds for at finde nogen, der har givet håndtryk til den amerikanske præsident.

Det kan vi sagtens overgå på Ærø, hvor man ikke kan rejse ud i verden og svinge en død kat i halen uden at ramme nogen, der kender en, der har været på Ærø.

For nogle år siden var jeg på en motorcykelrejse igennem Amerika og i den gamle guldmineby Sonora i Californien, sluttede vi dagens strabadser af på The Sportsman - en anderledes bar, startet af en italiensk emigrant i 1947. Her havde han både fået licens til at sælge øl og samtidig tilladelse til at sælge våben. Måske den eneste alkoholudskænkende våbenforretning i verden. Et herligt sted.

Da jeg i nogle få minutter var i kælderen for at se den underjordiske mineskakt, der forbinder baren med de øvrige vigtige bygninger i hovedgaden, havde jeg ladet mine danske venner sidde i baren. Da jeg kom op, råbte en for mig ukendt mand: "HERE HE IS - THE MARSTALLER!"

For at gøre en lang historie kort havde manden henvendt sig til mine venner for at høre, hvor vi kom fra, og da de havde svaret "Danmark", havde den amerikanske herre straks spurgt, om de kendte Ærø. Han havde nemlig læst "Vi de druknede" og følte, at han kendte Ærø ind og ud til trods for, at han aldrig havde sat sin fod i Europa.

På en anden tur til New Orleans mødte min bror og jeg en canadisk herre på jazzklubben The Spotted Cat. Han arbejdede i den texanske olieindustri og havde for 30 år siden cyklet henover Langeland og Ærø på sin ferie, og han kunne i nøje detaljer fortælle om sine oplevelser, der stadig sad dybt indprentet i hans hukommelse.

I begge og adskillge andre tilfælde igennem årene har Ærø været en direkte døråbner til gode relationer, nye venskaber og spændende oplevelser.

Så sent som i torsdags, da Marstal Havn var fyldt til bristepunktet med gamle træskibe og godtfolk fra alle verdenshjørner, stødte vi ind i et jævnaldrende par, vi havde mødt før - nemlig dengang vi i 2012 lå på Hvidovre Hospital med vores nyfødte datter. Her havde de ligget på stuen ved siden af med deres nyfødte, som var kommet til verden inden for samme time som vores.

Spøjst nok er det så på Ærø, vi skulle møde dem på havnen, hvor de var sejlet til med Fulton, uden at have øvrig hidtidig tilknytning til øen.

Kærligheden til Ærø er noget, vi alle kan have til fælles, når først vi én gang har fået det ind under huden. Og det er, hvad end det er i Ommel, Tværby, Haven eller et helt fjerde sted.

Gammel som ung.

Sømand som købmand.

Ét Ærø for alle.

Verdens navle.