Klokkekoncert ved Marstal Kirkes tårn

Marstal: Tirsdag 23. juli kl. 20 spiller Merle Kollom klokkekoncert fra Marstal Kirkes tårn. Merle Kollom er fra Tartu i Estland, hvor hun passer landets eneste klokkespil, som imidlertid er for lille til at kunne betjenes med et stokklaver. Det kan kun spille automatisk, men ikke desto mindre har Merle Kollom uddannet sig til klokkenist hos Peter Langberg, Løgumkloster, og afsluttede uddannelsen i begyndelsen af juni med diplomeksamen, som i øvrigt foregik ved Marstal Kirkes klokkespil.

Merle Kollom har også en universitetsgrad i orgelpædagogik, i teologi og kirkemusik. Hun spiller både klassisk musik, jazz og klokkespil, hvor hun kan komme til det. Det har bragt hende verden rundt og ført til samarbejde med mange store navne inden for jazzverdenen og den klassiske verden.

Programmet ved klokkekoncerten er blandt andet med valsetoner af Strauss og Shostakovich.

Der bydes sædvanen tro på kaffe under koncerten.