Kleven Bådelaug kårer sit første æresmedlem nogensiden: Det blev stærke Edith

Ommel: Kleven Bådelaug i Ommel har kåret sit første æresmedlem nogensinde.

Det er foreningens forhenværende formand gennem 10 år, Edith Stærke, som på bådelaugets generalforsamling forleden, blev hyldet for sin uvurderlige indsats blandt andet ved opførelse af klubhuset og totalrenovering af havnens mole.

På generalforsamlingen på Ommel Kro fremhævede formanden, Karsten Landro, også det store arbejde, som frivillige har lagt i havnen med slåning af pæle, renovering af bådebroen og af vejen - og han uddelte ros til de frivillige, som har stået for laugets mange arrangementer gennem året.

Men der var dog også malurt i bægeret. Klimaforandringerne er også kommet til Kleven. Havnen har to gange indenfor de sidste to år oplevet stormflod med en vandstigning på over 172 cm. Vandet var millimeter fra at trænge ind i havnens klubhus, så en eller anden form for stormflodssikring skal findes i løbet af i år, konstaterede Karsten Landro.