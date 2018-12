Kendt forfatter går ind i ærøsk udvisningssag: Regeringen handler i modstrid med danske værdier

Den kendte forfatter Knud Romer går nu ind i sagen om Hamed Rezaii. For når en ung mand som ham skal sendes til et krigshærget land som Afghanistan, er det imod danske værdier, og så træder civilbefolkningen til, siger han.

Ærø: Når regeringen og Folketinget vil sende en ung mand som Hamed Rezaii til et krigshærget land som Afghanistan, er det i modstrid med danske værdier, og når det sker, tager civilbefolkningen over. Det siger den kendte danske forfatter Knud Romer i en video i Facebook-julekalenderen Hameds Jul.

- Så er det, vi griber ind. Så er det, at folket og mennesker som Rita Kjelsmark griber ind og tager en dreng som Hamed til sig og passer og plejer ham og giver ham et liv, siger Knud Romer, som blandt andet har udgivet bestselleren "Den som blinker er bange for døden" om sin hjemstavn, Falster.