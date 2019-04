Kan du brande Ærø?: Ærø Kommune søger ny medarbejder til bosætningsindsats

Ærø Kommune har slået en ny stilling op som bosætningsmedarbejder og styrker dermed indsatsen for at få flere tilflyttere.

Ærø: "Er du vores nye bosætningsmedarbejder med flair for kommunikation, information og design, hvor du kan udfolde dine kreative evner? Så er det dig, vi leder efter til vores bosætningsteam!"

Sådan lyder det i en annonce for en nyopslået stilling som bosætningsmedarbejder i Ærø Kommune. Kommunalbestyrelsen besluttede nemlig på sit seneste møde at intensivere indsatsen mod den nedadgående kurve for befolkningstallet.

I jobbet, som efter planen begynder den 1. juni, skal man sammen med den nuværende bosætningskonsulent, Joan Lykke Ammersbøll, "sprede budskabet om, hvad Ærø kan tilbyde" og "brande Ærø som tilflytnings-ø".

Dermed er der nu to kommunale medarbejdere, der - i samarbejde med Ærø Turist- og Erhvervsforening - skal arbejde for at bremse faldet i antallet af indbyggere, som 1. april var på 6014.

Stillingen er på 30 timer i foreløbig to år og skal evalueres efter halvandet år.