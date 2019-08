Kæmpe kapsejlads med dyre sejlskibe anløber endnu en gang Ærø

Ærøskøbing: Det er lørdag den 24. august intet mindre end 37. gang, at den store kapsejlads Peter Gast Schiffahrtsregatta anløber Ærøskøbing Havn.

Klokken 9 lørdag morgen går starten fra Schleimünde øst for Flensborg og sydvest for Ærø, og omkring klokken 13.30 anløber de første skibe ifølge Ærø Kommune - og afhængig af vind og vejr - havnen.

Der forventes at være omkring 120 skibe og 1100 personer, som deltager i det, som den tyske arrangør selv kalder "Treff der maritimen Branche".

Den første Peter Gast Schiffartsregatta fandt sted i 1982. Regattaen er skabt af den tyske skibsmægler og sejlsportsentusiast Peter Gast, som døde i 2018, 89 år gammel.

Sidste års regatta var derfor den første siden Peter Gasts død. Hans to sønner, Christian og Dieter Gast, har dog stået for planlægningen de seneste 12 år.

Det er altid et flot syn, når så mange store sejlskibe pakkes i havnen, og kapsejladsen plejer at være et tilløbsstykke. Peter Most Garden spiller og går i optog gennem Ærøskøbing fra klokken 18, og bagefter er der fest for deltagerne.