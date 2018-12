Juletræer, færgebøvl, markbrande og slagterkollaps: Sådan gik 2018 på Ærø

3) Vidt forskelligt år for færgeprojekter

Det har været et hårdt år for Ærøs prestigefyldte elfærgeprojekt. Forsinkelse på forsinkelse og ekstraregning på ekstraregning har været kendetegnende for 2018, og færgen, der skulle have været i søen for længst, kommer på grund af forsinkede batterier først ud at sejle i første kvartal af 2019.

Dramatisk blev det for alvor, da Fyns Amts Avis fik fingre i et lukket dagsordensnotat, der afslørede en ekstraregning fra Søby Værft på 8,4 millioner kroner. Lækken blev i øvrigt politianmeldt.

I den anden ende af øen har Ærøexpressen i årets løb fået en aftale i stand med Langeland Kommune om færgeleje, fik samlet flere penge ind, fik skrevet kontrakt med Hvide Sande Værft og var i november i Riga for at besigtige byggeriet af skroget på et lokalt værft.