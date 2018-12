Juletradition for de læseglade: På skattejagt i et ton bøger

Selvom der ikke var helt så mange kilo bøger at vælge imellem, blev Røde Kors' bogudsalg i Pilebækken lidt af et tilløbsstykke.

Ærøskøbing: - Det er sjovt, at der er så mange, for det er faktisk bare vores "lille bogudsalg" siger Claus Nielsen, frivillig ved Røde Kors, mens han prøver at give plads til nok et par besøgende, der har fundet vej til Røde Kors' butik i Pilebækken i Ærøskøbing.

Og der er mange her, blot to minutter efter glasdøren blev låst op klokken 14.

Der er tæt af nysgerrige på udkig efter lidt åndelig føde her efter tre formodentlig lade dage på langs med julemad og -drikke.

- Det er blevet lidt af en tradition med det her bogudsalg på 3. juledag. Og det er faktisk gerne godt besøgt. Sikkert fordi der stadig er mange besøgende i byen, gætter Claus Nielsen på.

At der "kun" er tale om det "lille bogudsalg" skyldes, at mængden af bøger på de fem-seks opstillede borde er noget mindre end det lignende udsalg i august.

- Dengang havde vi to tons bøger. I dag er vi kun på et enkelt ton. Til gengæld så stod kun tre mennesker og ventede på, at vi åbnede, fortæller Claus Nielsen, der tror, at et af Røde Kors' nye tiltag har "skylden" for det vægtmæssigt pauvre udvalg.

- Vores ubetjente reoler - Bogbixerne, kalder vi dem - som vi har haft stillet op ved havnene rundt om på øen denne sommer har været en stor succes. Her har man kunnet købe bøger, og folk har været flinke til at donere til dem, forklarer Claus Nielsen.

En enkelt kunde kommer hen og spørger Claus om, hvor han kan finde de maritime bøger, og han bliver peget i den rigtige retning lidt længere nede af det store bord i midten af butikken.

- Det er ikke bare gamle bøger, man kan være heldig at finde her. Jeg synes, der på det seneste er blevet kortere tid mellem bøger udkommer, og vi kan finde dem imellem de ting, vi får doneret. Og det tror jeg, flere er blevet klar over. Det trækker sikkert også flere til.