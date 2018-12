Julemarkeder med vokseværk i Ærøskøbing

Ærøskøbing: Julemarkederne i Ærøskøbing har haft vokseværk de seneste par år, og årets julemarkeder den 23. november og 1. december var de største, siden man begyndte at afholde julemarked i byen i 2011.

- Det er andet år, vi holder det over to weekender, og det har fungeret rigtig fint, fortæller Rikke Sækmose, der er i bestyrelsen af Ærøskøbing Handelsstandsforening.

- Sidste år prøvede vi for første gang at holde det over to weekender både fredag og lørdag, men der var ikke så mange besøgende om fredagen, så i år har vi valgt at holde det over to lørdage, fortæller hun og tilføjer:

- Og der var væsentlig flere besøgende end sidste år.

Derfor vil man også næste år holde fast i, at julemarkederne lægges over to lørdage.

Ifølge Rikke Sækmose var deromkring 20 udstillere i boderne på Torvet og i Søndergade, ligesom der var pyntet op til jul i byen.