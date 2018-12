Ærø: Hamed Rezaii, som i sidste uge fik afslag på opholdstilladelse, har fået sin egen julekalender.

I julekaldenderen "Hameds jul", som kan findes på Facebook-siden af samme navn, bliver der hver dag lagt en kort video op med en person, som kender Hamed Rezaii eller hans familie, eller som i øvrigt har noget relevant at sige om sagen.

I første afsnit, som blev bragt lørdag den 1. december, var det Hamed Rezaiis danske "mor", Rita Kjelsmark, der fortæller om, hvordan familien lærte ham at kende, først som besøgsfamilie og siden, da han fik lov til at bo hos familien, efter at asylcentrene på Ærø var lukket. Hun fortæller i videoen også om, og hvordan sagen berører familien i Marstal.

"Han er faldet rigtig godt til hos os og har boet her i snart to år. Vores børnebørn kommer her og leger, og de elsker deres onkel Hamed. Og hvordan ville I have det, hvis der var nogen, der kom og tog jeres barn fra jer? Det er en forfærdelig følelse at have. Han skal bare bo i Danmark," siger hun blandt andet i videoen, der er set 4600 gange og delt 50 gange i skrivende stund.

Rita Kjelsmark er glad for det fokus, julekalenderen giver på sagen.

- Det betyder utroligt meget. Vi kan se, at den er nået vidt omkring, og der er fokus på det nu. Det er dejligt at se, at der er utroligt mange, der tænker på os, siger hun og tilføjer, at det er med til at holde humøret oppe.

- Jeg håber, det måske kommer så langt omkring, at vi får noget hjælp, siger hun.