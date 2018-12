Julegave: Fond giver penge til beboerforening og plejehjem

Ærø: Sydbank Fonden har doneret 30.000 kroner til Græsvænge Beboerforening. Pengene skal bruges til opførsel af en bålhytte.

Fonden har også givet penge til De Gamles Hjem i Rise, der modtager 8000 kroner. Her skal pengene bruges til indkøb af nye højskolesangbøger.

- De Gamles Hjem i Rise har 23 beboere, hvor rigtig mange er ramt af demens, og man ved, at mange med demens har stor glæde af sang og musik, skriver Dorte Pietraszek fra Sydbank på Ærø i en mail.

Sydbank har tilknytning til Sydbank Sønderjyllands Fond og Sydbank Fonden. Det er to almennyttige, velgørende fonde med fokus på støtte til kulturelt og folkeligt arbejde. Ansøgninger behandles i fondenes bestyrelser, der holder møder kvartalsvist. Ansøgninger under 25.000 kroner kan dog, hvis de falder inden for fondenes formål og retningslinjer, behandles løbende. Alle kan ansøge, og Sydbank fonden modtager gerne både store og små ansøgninger.