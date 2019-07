Jobpatrulje: Niveauet er fornuftigt på Ærø

HK's jobpatrulje har været på Ærø for at oplyse unge fritids- og sommerjobbere om deres rettigheder i forhold til løn- og arbejdsforhold. Og trods få knaster ser det godt ud, siger patruljemedlem Nicolai Konradsen

Ærø: HK's jobpatrulje var på sin årlige tur til Ærø for at oplyse ungarbejdere på øen om deres rettigheder i forhold til løn og arbejdsvilkår. Nicolai Konradsen var en af fire frivillige på patrulje på Ærø, og han synes, besøget er gået godt.

- Vi har lavet interviews med 11 fritidsjobbere, men der har ikke været det store, siger han og fortæller, at patruljen har været rundt på hele øen.

Af mindre ting nævner Nicolai Konradsen, at et par ungarbejdere ikke vidste, at det ikke var deres eget ansvar at finde en afløser, når de blev syge, men derimod virksomhedens, ligesom enkelte ikke var klar over, hvor meget de skulle have i feriepenge.

- Det kan altid blive bedre, men generelt har man været gode til at følge reglerne. Jeg har kørt jobpatrulje i syv år og har oplevet en del efterhånden, men jeg synes, der er et fornuftigt niveau på Ærø, siger han.

Nicolai Konradsen var også på Ærø sidste år, hvor der heller ikke var det store at komme efter. Han synes også, at virksomhederne er åbne for besøg, selvom enkelte var forbeholdne, fordi de ikke havde hørt om jobpatruljen før.

- Generelt er vi blevet taget godt imod hos virksomhederne. Vi kommer ikke for at slå folk i hovedet og køre sager. Vi kører rundt, fordi vi gerne vi gerne vil sikre, at de unge får en god start på arbejdsmarkedet, kender reglerne og er klar over, at de kan ringe til en fagforening, hvis de har brug for hjælp.