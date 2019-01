Jesper Bus var tæt på at ramme cyklist på vej til skole: - Hjertet sad helt oppe i halsen

Ærø: Tirsdag morgen var Jesper "Bus" Jensen ude for en grim oplevelse, da han drejede ud fra Bymøllevej til Møllevejen i Marstal med bussen fuld af skoleelever.

- Da jeg drejer ud på Møllevejen, er jeg nødt til at tage et meget stort sving for at få bussen helt rundt, og der går det pludselig op for mig, at der kommer en mørklagt cyklist i den modkørende retning. Jeg når simpelthen ikke at se cyklisten, og det er meget tæt på, at der sker en ulykke. Det gør der heldigvis ikke, men mit hjerte sidder helt oppe i halsen, og derfor vil jeg gerne opfordre de bløde trafikanter - både cyklister og fodgængere - til at blive bedre til at bruge lygter, reflekser og trafikveste, så vi undgår ulykker, siger Jesper "Bus" Jensen, der ejer busselskabet Jesper Bus, og som sammen med sine chauffører hver morgen sørger for, at cirka 420 skoleelever fra hele øen kommer i skole.

Hændelsen har fået Marstal Skoles viceskoleinspektør, Lars Birk Nielsen, til at skrive ud til skolens forældre om, at de skal huske at gøre deres børn mere synlige i trafikken.

"Jeg vil endnu en gang opfordre til, at eleverne er synlige i morgentrafikken (...). Jeg skriver blandt andet på baggrund af en henvendelse fra Jesper "Bus" Jensen, der forleden morgen havde en meget ubehagelig oplevelse, da han var tæt på at påkøre en mørklagt cyklist," står der blandt andet i beskeden.

Jesper "Bus" Jensen fortæller, at det ikke kun er ved skolen, at buschaufførerne møder mørklagte cyklister.

- På landevejene ser vi dem også - i sort tøj og uden reflekser. Folk skal huske at bruge lys og reflekser, for ellers har vi svært ved at se dem, siger Jesper "Bus" Jensen og tilføjer, at det især er på de regnfulde dage, at det er svært for buschaufførerne at få øje op de mørklagte trafikanter.

- Regnen giver genskin i asfalten, og det gør det vanskeligt for chaufførerne at se de trafikanter, der ikke har lys og reflekser på, siger han.

Hver dag kører fem-seks busser og en minibus til Marstal Skole med skoleelever, og det fungerer fint, selvom der ikke er meget plads at køre på på de smalle ærøske veje, siger Jesper "Bus" Jensen.

- Vi er meget opmærksomme på børnene, når vi kommer kørende om morgenen, og ordningen fungerer fint, så længe cyklisterne og fodgængerne er synlige for os, siger han.