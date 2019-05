Mark Ambech og Peter Fröhlich havde store ambitioner om at gøre det tidligere havnekontor på havnen i Marstal til et levende samlingspunkt for byen, men deres planer blev vraget, da Ærø Kommune valgte at sælge til højest bydende. - De skulle have valgt visioner frem for kroner, mener de de to utilfredse iværksættere. Borgmester Ole Wej Petersen: - Det er prisen, der tæller.