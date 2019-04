Ingen kompromiser: Super Brugsen på Ærø dropper plasticbæreposer

På aftenens generalforsamling i Super Brugsen i Marstal valgte et overvældende flertal af medlemmerne at det fra efteråret skal være slut med at kunne købe bæreposer i plast i butikken.

Marstal: Fra efteråret vil det være slut med at kunne købe plasticbæreposer i Super Brugsen i Marstal.

Den beslutning traf 280 fremmødte medlemmer onsdag aften på den årlige generalforsamling i Ærø Hallen.

Forslaget var blevet sendt til bestyrelsen af Bent Erik Krøyer fra Ommel, der på generalforsamlingen uddybede tankerne bag det:

- Det skal simpelthen være et fuldstændigt ophør med salg af plasticbæreposer. I stedet kan folk købe en af brugsens sorte muleposer til en tier, og den kan de så tage med igen de næste mange gange, de skal handle. Vi skulle nødig til at sige, at "alt ved siden af Ærø er Plastic", og derfor synes jeg, vi som en søfartsby har en forpligtelse til at gå forrest i at komme af med plasticposerne.

Det var et forslag, som formand Finn Møller Madsen ad flere omgange kaldte godt og helt i tråd med bestyrelsens holdninger, men han bad også om tid til at drøfte det med Coop, selvom Bent Erik Krøyer og andre i salen insisterede på, at en man skulle tage bruddet med plasticposerne nu og her.

- Det handler bare om at tage et opgør og sige, at dem har vi ikke, og der skal ikke være noget med et eller andet kompromis med, at så kan man købe en papirspose eller en lavet af nedbrydeligt majs. De er der bare ikke, og så kan man købe en mulepose i stedet, lød det Bent Erik Krøyer

Forslaget, som der blev stemt om endte med at lyde, at det fra omkring 1. september ikke længere skulle være muligt at købe plastic- eller for den sags skyld papirsbæreposer i Super Brugsen, og det skridt i en grønnere retning var et overvældende flertal af de fremmødte klar til at støtte.