Indisk billedkunstner besøger Ærø ved sommerudstilling i Søby

Søby: Kunsthøjskolen på Ærø, der hvert år afholder sommerudstilling i Søby, har fået 40.000 kroner i støtte fra kultur- og socialudvalgets kulturpulje til udstillingen.

I år bliver udstillingens omdrejningspunkt Arthur Jørgensen, der tilbage i 1931 startede Søby Værft.

Højskolen har allieret sig med den indiske billedkunstner K. P. Soman, der er professor i Visual Arts fra Sri Sankaracharya University of Sanskrit i Indien, og han vil sammen med billedkunstneren Nikolaj Kilsmark fungere som tovholder på kursisternes værker, som skal skal vises på udstillingen.

Udstillingen vises i perioden 1. juni - 1. september, og den foregår udendørs.

Kunsthøjskolen havde søgt om et tilskud på 59.000 kroner, men må altså nøjes med de 40.000 kroner, og det er højskolens forstander godt tilfreds med.

- Jeg er glad for, at kommunen har lyst til at bidrage med 40.000 kroner til udstillingen, siger Susan Hinnum. /ANBI