Hvorfor flytter I? Ærø Kommune vil interviewe fraflyttere

Ærø Kommune vil interviewe fraflyttere for at finde ud af, hvorfor folk ikke vil blive boende. Og der er god grund til at finde en løsning, hvis de hastigt faldende befolkningstal skal vendes.

Ærø: Det er ikke opløftende læsning at lade øjnene glide ned over de netop opgjorte tal for befolkningsudviklingen på Ærø. Fra januar 2017 til udgangen af samme måned i år er befolkningstallet dykket fra 6187 til 6045. Et befolkningstab på 142 borgere.

Faldet skyldes dels et noget skævt forhold mellem antallet af dødsfald i perioden, 234, og antallet af fødsler, 65. Men også i forholdet mellem til- og fraflyttere har sidstnævnte over det forgangne år fået overtaget, efter antallet af tilflyttere i 2017 lå højere end antallet af fraflyttere.

Helt præcis valgte 463 ærøboer i 2018 at forlade øen, mens 450 valgte tage tage turen den anden vej.

Og hvor det umiddelbart kan være svært at stoppe dødsfald og fremskynde antallet af fødsler, er til- og fraflyttere noget, der i de kommende måneder vil blive stillet skarpt på i den kommunale admninstration, forklarer kommunaldirektør Allan Krogh Filtenborg.

- Noget af det, der først er kommet fokus på, er i forhold til tilflyttere, hvor vi gerne vil have tilflyttere til at udfylde et spørgeskema, der kan gøre os skarpe på, hvorfor man flytter til Ærø. Den process er vi i gang med. Det er vi så ikke kommet helt i forhold til fraflyttere, men noget af det, vi forestiller os, er, at vi skal have interviewet nogle af dem, der vælger at flytte, for at finde ud af, hvorfor de ikke vil blive her, fortæller Allen Krogh Filtenborg.

Men han vil godt indrømme, at arbejdet arbejdet ikke starter ved videns-nulpunkt.

- Nej, vi har jo nok nogle idéer om, hvorfor folk flytter. En af de store faktorer er de mange unge, der flytter fra øen for at få sig en uddannelse. Og så er der folk, der bliver bedsteforældre, som flytter af øen for at være sammen med deres børn og deres børnebørn. Det er klart, at der vil ligge mange inden for de to segmenter, men vi vil meget gerne have det undersøgt nærmere, lyder det fra kommunaldirektøren.