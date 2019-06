Hvem skal have mandatet?: Anders Johansson i spil til plads i Folketinget

København/Ærø: Det Konservative Folkeparti, som på landsplan har fået et flot valg med en fremgang fra seks til 12 mandater, har også generobret et mandat i Københavns Storkreds, hvor ærøske Anders Johansson har været opstillet. Han er dermed en af dem, der venter i spænding på at se de personlige stemmetal, som bliver talt op i løbet af torsdagen.

Det er endnu ikke lykkedes Fyns Amts Avis at fange Anders Johansson selv for en kommentar, men på Ærø holder hans partifælle og formand for den lokale konservative partiforening Mads Boeberg Hansen vejret.

- Jeg håber, Anders bliver valgt med det ene mandat i Københavns storkreds. Det skal vise sig senere i dag, siger han.

Mads Boeberg Hansen tilføjer, at han på den ene side gerne vil have sin partifælle tilbage til ærøsk politik, men at det på den anden side vil være flot, hvis han bliver valgt.

- Det er et tveægget sværd. Vi vil gerne have ham tilbage, men omvendt har jeg også respekt for, at han er, hvor han er i dag, og det gør han godt. Han får rigtig meget ros for sit arbejde.

De konservative kandidater er sideordnede, og det er derfor udelukkende kandidaternes personlige stemmetal, der afgør, hvem der bliver valgt.