Husker du 2018 på Ærø? Stort billedgalleri fra året, der gik

Januar: Ole Wej Petersen (S) var dårligt tiltrådt som borgmester, før han i en skrænt ved Vejsnæs fandt tre økser af bronze, et stort halssmykke og nogle armringe også af bronze. Arkæolog Otto Uldum kaldte det et unikt fund. Foto: Poul Andersen

Ærø: Kan du huske demensbaren i Marstal? Hvorfor havde en lokal betjent et alkometer med til et løbearrangement? Og hvad var det lige, der skete på vandet ud for Eriks Hale i september? Dramatisk var det i hvert fald, og 2018 har set over året været endnu et begivenhedsrigt år. Her giver vi dig nogle af de billeder, redaktionen husker bedst fra året, der gik på Ærø.

Januar: Fyns Amts Avis og flere dagblade blev tre timer forsinket, da vognmanden Marianne Skov, som kører aviserne fra Odense til Ærø, tabte sin bilnøgle ned i færgens toilet. Hun var nødt til at tage færgen tilbage til Svendborg og få en ekstranøgle. Foto: Andrea Bisgaard

Januar: Kirsten Karlsson rundede 75 i september 2017, men i 2018 arbejdede hun stadig som vikar i en presset hjemmesygepleje i Ærø Kommune. Foto: Andrea Bisgaard

Februar: Forfatter Jesper Wung Sung vandt den litterære pris De Gyldne Laurbær 2017 for romanen En Anden Gren. Foto: Philip Davali/Scanpix

Februar: Provst Trille Westergaard (tv.) forestod indsættelsen af Ærøs nye præst, Henny Kvist (th.), i Rise Kirke. Foto: Rasmus Hage Dalland

Marts: Marstal Ældrecenter indviede en ny fredagsbar med pilsnere og portvin. Baren er for alle centrets beboere, og skal blandt andet bygge bro mellem de demente og ikke-demente. Foto: Jonathan Møller Nielsen

Marts: Marek Niczke (th.) og Inas Altawershi blev ansat hos Ærøslagteren ApS 1. december. To og en halv måned senere blev de fyret. Senere fortsatte problemerne for Ærøslagteren som bekendt. Foto: Andrea Bisgaard

April: Ifølge Erik Jørs, overlæge ved arbejds- og miljømedicinsk klinik på OUH, er der ikke nogen risiko ved at drikke drikkevandet på Ærø, trods fund af pesticidrester. Han holdt i april foredrag om emnet, som optog mange i årets løb. Foto: Anders C. Østerby

April: Arne og Else Sørensen blev gift den 6. april 1958 i Ærøskøbing Kirke. Lige siden har de boet i Nevre 1, hvor Else Sørensen er vokset op. I år fejrede de diamantbryllup. Foto: Andrea Bisgaard

April: Hattesens Konfektfabrik præsenterede et lille overskud i sit første årsregnskab. Hemmeligheden er ifølge ejer Claus Hattesen kvalitet - og 80 arbejdstimer om ugen. Foto: Jonathan Møller Nielsen

Juni: Der er fyldt op af mennesker med røde pølser, øl og danskvand på pladsen foran Motorfabrikken Marstal og inde i hallen, hvor der blev fejret rejsegilde. Senere fik motorfabrikken mere at juble over. Foto: Anders C. Østerby

Juli: Bag deres hjemmebyggede iscykel stod de to bedste venner Mikkel Nørgaard (TV) og Jens Faurskov i sommer og solgte is til turister og lokale. Foto: Rasmus Henriksen

Juli: Claus Sassenberg, bagermester og havsvømmer, under et af mange træningspas i det ærøske hav frem mod målet: en ironman, som han gennemførte i august. Foto: Anders C. Østerby

Juli: Niels Hovgaard Hansen og Vibeke Kvist Pedersen fra Nyborg købte Sommerlyst i Marstal, og nu vil de bringe stedet tilbage til dets storhedstid som danse- og feststed. Foto: Andrea Bisgaard

August: Gårdejer Max Hansen frygtede en katastrofal majshøst på grund af den tørre sommer, men heldigvis endte det ikke så slet som frygtet. Foto: Anders C. Østerby

August: - Ærø kan noget ganske specielt, sagde Steffen Brandt i forbindelse med en ekslusiv koncert med TV-2 i Marstal. Foto: Helene Thau Jackson

September: - Det var så varmt, at jeg blev helt solskoldet på ryggen, sagde Henning Terkelsen efter en pludseligt opstået brand i hans båds motorrum. Han kom ikke noget til. Foto: Henning Terkelsen

September: Max Moloney var Carsten Bank Friis' sidste modstander, da stormesteren spillede mod en række skolelever fra Ærøs to skoler. Foto: Andrea Bisgaard

September: Ærø Golfklub fik et drifttilskud på 145.000 kroner af ærø Kommune. Her er det Bodil Lamberg, der putter. Foto: Daniel Kofoed

Oktober: Betjent Claus Bille havde taget alkometeret med, da første udgave af øl-maratonløbet i Søby blev afholdt med øl i glassene i depotet. Foto: Helene Thau Jackson

November: Arbejdet skrider fremad med byggeriet af skroget til den nye færge til Marstal-Rudkøbing-ruten. Det kunne en delegation forvisse sig om under et besøg på værftet i Riga. Foto: Peter Becher Damkjær

November: Avisen og en læser ryddede en strand for hårde hvidevarer en råkold formiddag. Foto: Peter Becher Damkjær

November: Dronning Margrethe afslørede nye malerier i kantinen på Den Kongelige Livgardes kaserne i København af Ærø-kunstneren Ib Monrad Hansen. Foto: Tariq Mikkel Khan/Ritzau Scanpix

November: Superbrugsen i Marstal har solgt en lottokupon, som har vundet en gevinst på 8,1 milllioner kroner. Vinderen ønskede at være anonym. Her ses Lise Christiansen i gang med at sælge frimærker til en kunde. Bag ved hende Lis Andersen.Foto: Andrea Bisgaard

November: Afghansk-iranske Hamed Rezaii forsvandt sporløst i ni timer, da han fik afslag opholdstilladelse. Afgørelsen er anket, og han skal nu vente i endnu 6-7 måneder. Foto: Katrine Becher Damkjær

December: Vi fik et sjældendt og eksklusivt blik ind i en ellers lukket klub, da vi besøgte Marstal Småborgerlige Sangforening under en øveaften. Foto: Jonathan Møller Nielsen