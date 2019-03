Ærø: Efter otte års tovtrækkeri fik landmand Bent Juul Sørensen forleden Miljø- og fødevareklagenævnets ord for, at et vandløb, som han i 2011 rørlagde uden de nødvendige tilladelser, nu - efter blandt andet indførelse af en ny vandplan - er lovligt.

I en pressemeddelelse, som Bent Juul Sørensen har sendt ud i forbindelse med afgørelsen, og som han også har indrykket i Ugeavisen Ærø, fortæller han om sin oplevelse af sagens forløb og retter samtidig en række spidse kommentarer til Fyns Amts Avis' dækning af sagen.

Han skriver blandt andet, at Fyns Amts Avis har udsat ham for "tre døgns mediehetz", hvor der ikke har været plads til "fair sagsbehandling". Bent Juul Sørensen skriver også, at "Avisens redaktion ønskede mig mistænkeliggjort. Fyns Amts Avis ville sige "tak for sidst" efter avisen led et stort nederlag med Nationalparken på Sydfyn".

Redaktionschef ved Fyns Amts Avis David Bernicken svarer på Bent Juul Sørensen anklager:

Fyns Amts Avis har på intet tidspunkt ønsket at mistænkeliggøre Bent Juul Sørensen. Vi beskrev sagen, som den så ud i 2013, og så har vi siden fulgt op på den flere gange.

Vi har ladet både kritikere af Bent Juul Sørensen og selvfølgelig også Bent Juul Sørensen selv komme til orde i sagen, og hele tiden har vi sådan set blot haft for øje, at vi skal gøre læserne klogere på, hvad der er op og ned i den her sag. Også ud fra et princip om ordentlighed i vores journalistik.

Vi har på intet tidspunkt haft et ønske om at sige tak for sidst til Bent Juul Sørensen, som han selv formulerer det. For der er ikke noget "for sidst", selv om han skriver, at vi led et stort nederlag med en nationalpark på Sydfyn og øerne. Parken blev ikke til noget, og det var ikke et nederlag for Fyns Amts Avis. Vi var slet ikke part i den sag. Der var forskellige og meget tydelige holdninger til Nationalparken også på lederplads i Fyns Amts Avis, men ikke i historierne, vi skrev om planerne og modstanden mod parken. Selv hvis vi på lederplads plæderede for en nationalpark, har vi ingen grund til at bære nag, og det gør vi konsekvent ikke. Vi har intet imod Bent Juul Sørensen. Han er i øvrigt også altid velkommen til at komme på besøg, så giver vi gerne en kop kaffe.