Hun skal grille mad i Perlen de næste to år: Helle Boas vil mere end burgere

- Det er jo ikke til at få et fuldtidsjob som kvinde her på Ærø. Og jeg kunne mærke, at jobcentret var ved at køre mig i stilling til en uddannelse som SOSU, og så var det her altså meget mere mig, siger Helle Boas med et smil om, hvorfor hun valgte at blive forpagter af Sønderrendens Perle. Foto: Peter Becher Damkjær