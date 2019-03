Hotel og cykelklub nomineret: Ærø har to kandidater til ny pris

Ærø: Fyn har fået en dugfrisk pris, der skal hædre dem, som gør noget særligt for at forvandle Fyn og øhavet til et mekka for cykelturister.

Flyvende helte

Ærø Kommune og cykelklubben CC Flying Heroes er også nomineret til en pris.

Det er indsatsen omkring skiltning og udvikling af de tre cykelruter fra cykelløbet Ærø Rundt, der er årsagen til nomineringen i kategorien "Bedste Cykeloplevelse & Initiativ".

Cykelklubben CC Flying Heroes har igennem en årrække afholdt cykelløbet "Ærø Rundt" med tre forskellige distancer, som klubbens medlemmer hvert år op til løbet har afmærket midlertidigt på vejbanen og i landskabet.

Sidste år opstod ideen imidlertid om at gøre ruterne permanente, så de ligeledes kunne komme lokale cykelentusiaster og ikke mindst cykelturister til gavn.

Bike Islands mål er at få hele Fyn til at føle sig som Nordeuropas bedste cykelværter.

Det er ambitionen, at Bike Island Prisen 2019 skal kåre det bedste, mest innovative og bæredygtige indenfor cykelturisme på Fyn og i Øhavet.

- Bike Island-priserne er en hyldest til alle dem, der har gjort det muligt at drive udviklingen så langt, men de er også inspirationskilde og motivationsfaktor for nye aktører, som vi mægtig gerne vil have med, hvis ideen om Bike Island skal helt op på den helt store klinge. Det kræver, at vi får hele Fyn til at føle sig som Nordeuropas bedste cykelværter og Bike Island udvikler sig fra at være et projekt til at være en bevægelse. Og det tror vi på, priserne her kan være med til at skubbe bag på, siger Nina Brandt Jakobsen fra Destination Fyn, der står bag prisuddelingen, i pressemeddelelsen.