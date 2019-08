Hjemmeavlede ungdomskonsulenter gav deres bud på øens fremtid

Marstal: Med udsigt til det blinkende hav satte 40 unge i alderen 17 til 30 år sig fredag for at finde ud af, hvordan Ærø bedst møder fremtiden.

Det er Marstal Motorfabrik, der står bag arrangementet Ærø Homecoming, hvis formål er at få nogle af Ærøs kloge og unge hoveder til at udtænke ideer til, hvordan øen bedst møder fremtidens udfordringer.

Nogle unge er opvokset på Ærø og bor nu rundt omkring i Danmark, hvor de studerer eller arbejder, mens andre unge bor på Ærø og læser på for eksempel HF Søfart.

Nina Rydahl Andersen fra motorfabrikken fortæller, at ideen til lokalsamfundsproblemknuserdøgnet, som arrangementet også bliver kaldt, opstod, da hun og Julie Skaar var med til en af Ærøforeningens fester på Samka i København.

- Der kom rigtig mange unge ressourcestærke eksilærøboer, som godt nok ikke var klar til at flytte hjem igen, men som var klar til at give deres bidrag til Ærø. Derfor besluttede vi os for at lave arrangementet Ærø Homecoming, som lidt kan sammenlignes med tv-programmet "Løvens hule". De 40 unge bliver inddelt i 10 grupper, som senere i dag (fredag, red.) skal præsentere deres idé overfor fire "løver", forklarer Nina Rydahl Andersen.

De fire løver er borgmester Ole Wej Petersen (S), kommunaldirektør Allan Krogh Filtenborg, turist- og erhvervsdirektør Chris Hammeken og bosætningsmedarbejder Bjørg Dalheim. Den bedste idé lander på kommunaldirektørens bord, og så er det op til kommunen at eksekvere den.

24-årige Petra Jørs er opvokset på Ærø og læser statskundskab. Hun synes, det er et genialt arrangement, motorfabrikken har fået stablet på benene.

- Som statskundskabsstuderende og ærøbo føler jeg, at jeg kan bidrage. Ærø er min hjertesag, og jeg tror, at der er brug for, at politikerne engang imellem bliver rykket lidt i fletningerne, siger hun.

Petra Jørs' gruppe arbejder på en idé om at fremme 0-energi-turismen på Ærø.

Dagen blev i øvrigt filmet af TV2 Echo, som senere til vise et program om Ærø Homecoming.