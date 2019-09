Hjælp til nødstedte dyr: Betal hvad du kan og få tilset dit kæledyr på mobil klinik

Nu er der snart hjælp på vej til kæledyr, hvis ejere ikke har råd eller overskud til at tage dem til dyrlæge. Dyreværnets mobile klinik, Frynseklinikken, kommer nemlig til Ærøskøbing. Konceptet er, at man betaler, hvad man kan.

Ærø: Hvis du har et kæledyr, der har brug for at blive tilset af en dyrlæge, men hverken penge eller overskud til det, er der nu snart hjælp på vej.

Dyreværnet kommer nemlig til Ærøskøbing den 25. september med Frynseklinikken, som er Danmarks første mobile dyreklinik. Det fremgår af en oversigt på Dyreværnets hjemmeside

Klinikken blev efter mange års ønske fra Dyreværnet en realitet i 2018 efter en donation fra en gavmild dyreelsker, Jørgen Andersen. Efterspørgslen har siden vist sig at være så stor, at han i september i år donerede penge til endnu en mobil klinik, så der nu er en til det vestlige Danmark og en til det østlige af landet.

Baggrunden for klinikkerne er, at mange dyr ifølge Dyreværnet lider, og at de skal have hjælp, før det er for sent.

"Dyreværnsorganisationer, dyrlæger og andre kæledyrsentusiaster har i årevis kæmpet forgæves mod problemet med nødstedte dyr, som ikke kan fjernes fra hjemmet, fordi ejer ikke ønsker det. Vores udrykningsservice oplever dagligt, at dyr hos ressourcesvage danskere misrøgtes - ikke af ond vilje men grundet uvidenhed, manglende penge, manglende evne til at tage ansvar etc. Resultatet er, at der rundt omkring i Danmark i dag sidder tusindvis af dyr, der lider i stilhed," skriver Dyreværnet på sin hjemmeside.