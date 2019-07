Historisk gave til elfærge: Skibsklokke fra Ellen til Ellen

Anonym giver har foræret elfærgen et klenodie fra M/F Ellen Søby, der besejlede Søby-Faarborg for næsten 50 år siden. Gaven har nu fået plads i elfærgen Ellens salon.

Søby: Selvom alt om bord på el-færgen Ellen tager sig funklende nyt ud, vil passagererne, når de 15. august kan gå om bord på Ærøs nyeste færge, opdage, at i hvert fald en enkelt ting i færgens salon har mere end et par år på bagen.

I den ene ende af salonen, der strækker sig langs færgens bagbords side, hænger en klokke monteret på væggen. En klokke med en ganske særlig historie.

Det er nemlig skibsklokken, der i 12 år hang på elfærgens navnesøster M/F Ellen Søby, der besejlede ruten Søby-Faaborg fra 1960 til 1972.

- Da den gamle Ellen blev taget ud af drift, spurgte en fra besætningen, om han måtte have lov at tage klokken med hjem, og det fik han så lov til. Han monterede den på en krog, og den har så hængt i hjemmet hos den familie i årene lige siden. Da de så hørte, at den nye færge også skulle hedde Ellen, spurgte de, om vi ikke ville have klokken, forklarer Søby Værfts direktør, Roar Falkenberg.

Krogen, som det tidligere besætningsmedlem monterede klokken på, er også den, som den nu hænger på i salonen på elfærgen.

- Men vi har lavet en enkelt lille modifikation, forklarer Roar Falkenberg og peger på hammeren inde i klokken, der har fået en kraftig gummipakning om sig, for at beskytte passagerernes ører, skulle nogen formaste sig til at give den et sving.

Den oprindelige tanke var, at klokken skulle monteres som elfærgens egentlige skibsklokke, men dimensionerne på den nye Ellen kontra dem på den gamle dame fra 1960 gjorde, at det ikke kunne lade sig gøre.

- Den nye Ellen er noget længere end den gamle, og der findes nogle klare krav til, hvor store klokkerne skal være for, at de kan høres, og der duede den gamle klokke her ikke, forklarer Roar Falkenberg.

Donorfamilien, der har foræret klokkeklenodiet til elfærgen, ønsker at være anonyme.