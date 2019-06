Familie, venner og bekendte tog lørdag formiddag afsked med Henrik Groth Rasmussen, der døde den 14. maj efter at have været udsat for vold.

Søby: Med tårer i øjnene og ansigter ramt af sorg tog familie, venner og bekendte lørdag formiddag afsked med den kun 40-årige Henrik Groth Rasmussen, der døde den 14. maj efter at have været udsat for vold i et hus i Søby.

Præst Regnar Møller Nielsen lagde ikke skjul på, at bisættelsen indtil videre var den sværeste i hans liv.

- Det her er så meningsløst, at det skriger til himlen. Jeres hjerter må være fyldt med vrede, smerte og sorg. Fyldt med magtesløshed. At døden kan vise sig i så grusomme former, er ikke til at forstå, sagde han i sin prædiken.

Med et blomsterhav på kirkegulvet og med spæde solstråler, som skinnede ind gennem de buede kirkevinduer, gennemgik præsten Henriks alt for korte liv.

- Henrik blev født på en varm sommerdag i 1978, og han var en rigtig Søby-dreng. Han var familiens efternøler, og alle var glade for ham. Skolen var ikke noget for ham, så han gik ud af 9. klasse og fik i stedet et arbejde. Han har arbejdet på Ærøskøbing Campingplads, på Søby Værft, hos kirkerne, og i de seneste to år har han arbejdet som greenkeeperassistent på golfbanen, sagde Regnar Møller Nielsen og fortsatte:

- Hjemme havde han sine to katte, Alfred og Vilfred, og han holdt meget af at lave mad, samle på ting og spille musik. Han spillede trommer og guitar, og han kunne lide alt musik lige fra Dire Straits til Emmelie de Forest. Han gik altid i camouflagetøj og med kasket, for som han sagde: "Det kan pigerne godt lide". Han var flink til at besøge sin mor, og han ringede til hende hver aften for at sige godnat, sagde præsten og vendte derefter tilbage til Henrik Groth Rasmussens meningsløse død.

- En mor skal ikke begrave sin søn. Rækkefølgen er helt forkert. Det er okay at være vred og spørge, hvordan Gud kan tillade dette. Til gengæld forlanger vi, at Gud er med os nu. At han er her midt i smerten og savnet. Vi forlanger, at han vil bære os igennem savnet, så vi ikke går helt i stykker. At han vil vugge os i søvn. Vi nægter at lave Henriks død definere, hvem han var. Vi vil huske ham som den, han var. Et ordentligt menneske. En god kammerat. En god søn. Sådan vil vi huske ham, sagde Regnar Møller Nielsen.

Herefter blev kisten båret ud af Henrik Groth Rasmussens brødre og venner. Kirkefølget blev stående tavst på den mørke, varme asfalt i flere minutter, efter at rustvognen var drejet rundt om hjørnet.