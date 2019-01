Havnefogeder om den stigende vandstand på Ærø: - Det bliver ikke så slemt, som for to år siden

Ærø: Ligesom i store dele af Danmark stiger vandet i øjeblikket rundt om Ærø, men havnefoged Christian Ørndrup forventer ikke, at oversvømmelserne bliver lige så alvorlige, som de var for to år siden.

- Vandstanden ser ikke ud til at blive så høj, som den var for to år siden. Der var den 20 centimeter højere end den varslede vandstand i dag, så det, der er mest bekymrende lige nu, er nok blæsten. Hvis det fortsætter med at blæse, vil vandet stå ind over kajen, siger han.

Havnefogeden holder alligevel et vågent øje med situationen på havnene i Ærøskøbing og Marstal, og han opfordrer bådejere, som stadig har både i vandet, om at tjekke, hvordan deres båd har det.

- Heldigvis sker vandstigningen i dagslys, og det gør, at vi kan holde ekstra øje med udviklingen, siger han.

Et af de steder, der kan blive lukket på grund af forhøjet vandstand, er Strandvejen i Marstal.

- Vejen ligger lavt, og derfor kan den godt gå hen og blive lukket i løbet af eftermiddagen, siger Christian Ørndrup.