Ærø: Det er en tilfreds formand for Ærø Folkelige Musikforening, Gert Eriksen, som ser tilbage på sit første år i spidsen for Ærø Harmonikafestival, som afviklede sin 26. udgave i weekenden. Og det med succes, siger han.

- Jeg har ikke hørt andet end tilfredse stemmer fra dem, der kommer udefra. De synes, det har været en knaldgod weekend, siger han.

Traditionelt er de fleste af musikerne på festivalen gengangere, men ifølge Gert Eriksen arbejder festivalen på at få fornyelse ind hvert år.

- Vi havde et ungt orkester fra Leipzig. De var små tyve mand, og de var et meget frisk pust. Der er mange ældre mennesker, der spiller harmonikamusik, det må vi indrømme, siger formanden og fremhæver Sveriges Cultband som et af de traditionelle bands, der har forstået at forny sig.

Flere gæster betegner Ærø Harmonikafestival som en af de bedste i Danmark.

- Det gør de, fordi vi kan fastholde, at der er en høj kvalitet af de professionelle musikere. Vi havde omkring 50 mere eller mindre professionelle musikere, og de har så høj kvalitet, at dem, jeg kalder amatørmusikere, lærer meget af dem, siger han og kalder det et godt miks.

Den økonomiske del af festlighederne har Gert Eriksen endnu ikke overblik over, men han har "en god fornemmelse", siger han.