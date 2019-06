Har ødelagt flere landsbyer i England: Planternes Godzilla er svær at udrydde

Hans Wernberg fra firmaet Care4Nature er ekspert i naturpleje og udryddelse af invasive planter, og han fortæller, at japansk pileurt er en af de sværeste planter at udrydde.

Ærø/Albertslund: Hvis Hans Wernberg på en skala fra et til 10 skal sige, hvor svær japansk pileurt er at udrydde, så får den over hundrede.

- I forhold til bjørneklo, som jeg vil give en tre og fire stykker på skalaen, så ligger japansk pileurt over hundrede. Den er nærmest umulig at komme af med, når den først har etableret sig, og den har ødelagt flere engelske landsbyer, siger han.

Hans Wernberg er direktør i firmaet Care4Nature, der holder kurser om naturpleje og udryddelse af invasive planter for landets kommuner. Han fortæller, at japansk pileurt i England går under navnet planternes Godzilla, fordi den er så aggressiv.

- Den kan ikke bryde igennem fast beton, men den kan følge installationer, og det er set mange gange, at den er skudt op i folks badeværelser. I England har man ligefrem være nødt til at lovgive på grund af planten. Man må ikke handle huse, der har japansk pileurt på grunden, og hvis det sker, at ens pileurt gror ind i naboens have, så får en en bøde på minimum 5000 pund (cirka 42.000 kroner, red.), siger Hans Wernberg.

Men hvorfor er problemet så stort i England, når vi knap nok har opdaget problemet i Danmark?

- Fordi englænderne fik planten 40 år før os. De går meget op i haver, og derfor har den været flittigt brugt i de engelske haver. Men nu er den blevet et stort problem, og hvis vi ikke passer på, ender den også med at blive et stort problem i Danmark, siger han.

Ærø Kommune har givet tilladelse til Park og Vej at udrydde planten med Roundup. Er det den bedste metode?

- I England udrydder man den med gift, fordi man ikke kan andet. Så man kan godt udrydde den med gift, men det skal gøres på den rigtige måde. Man skal slå rødderne ned i september eller oktober, når saften og kraften bevæger sig nedad i rødderne, og så skal man bruge en sprøjtepistol og sprøjte direkte ned i hver stængel. Hvis man ikke gør det, risikerer man, at planten udvikler resistens og så er man lige vidt, siger Hans Wernberg.

Så at sprøjte med Roundup kan - hvis man gør det rigtigt - være en god løsning?

- Ja, og det er nok også den billigste løsning, hvis man ikke regner det med i regnskabet, at sprøjtegiften kan gå i drikkevandet. Det er ikke uden omkostninger at sprøjte med gift, siger Hans Wernberg.