Har du også undret dig? Derfor er solpaneler i Marstal malet hvide

Marstal: - Det er altså ikke, fordi vi er blevet tossede, forsikrer drfitsleder ved Marstal Fjernevarme Lasse Larsen.

Den gerning, der ellers kunne foranledige en til at tro det, er, at Marstal Fjernvarme har haft den store hvidtekost fremme og malet halvdelen af deres 33.000 kvadratmeter solfangere hvide.

- Vi har gjort det, fordi vi skal i gang med et større reparationarbejde på det gamle varmelager, og så nytter det ikke, at solfangeren står og varmer, så temperaturen i lageret er på 80 grader. Det kan man ikke arbejde i, forklarer Lasse Larsen, der kan fortælle, at man også sidste år havde fat i den store spand med hvidtekalk.

- Vi gjorde faktisk præcis det samme sidste år på vores anlæg i Store Rise, men der er der nok ikke så mange, der lagde mærke til det.

Det var oprindeligt meningen, at et firma fra Odense, der har specialiseret sig at kalke vinduer i drivhuse, hvor man fra tid til anden også har brug for at sænke varmen, skulle have malet de 15.000 kvadratmeter solfangerpaneler.

- Han anslog, han kunne gøre det på otte timer, men da han gik i gang, begyndte der at blæse en ret kraftig vind fra øst, så al den maling, han sprøjtede på, endte med at blæse ud over amtsvejen. Så ham sendte vi hjem igen, og spændte vi selv sådan nogle rygsprøjter på, og så klarede vi det på fire-fem dage, fortæller driftlederen.

Reparationsarbejdet starter i uge 42.