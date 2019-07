Han skal markedsføre den nye Marstal-færge: Carl Jørgen Heide ansat som kontorleder for Ærøexpressen

Ærøexpressen har ansat 69-årige Carl Jørgen Heide som kontorleder. Carl Jørgen Heide skal blandt andet stå for at markedsføre den nye færge, som skal sejle mellem Marstal og Rudkøbing. Ærøexpressen har også fået ny direktør.

Marstal: Det bliver den 69-årige Carl Jørgen Heide man får i røret, når man for eksempel skal bestille plads til en turistbus på Ærøexpressens nye færge, der fra december skal sejle mellem Marstal og Rudkøbing.

Carl Jørgen Heide har i mange år været direktør for Ærø Turist- og Erhvervsforening, indtil han i december 2017 gik på pension. Siden har han arbejdet i sit eget rejsebureau, Baltic Travel, som sælger guidede busture til de baltiske lande. Carl Jørgen Heide er også politisk aktiv, idet han sidder i kommunalbestyrelsen for Ærø Plus.

Carl Jørgen Heide fortæller, at han blev opfordret af Ærøexpressens bestyrelsen til at søge jobbet.

- Jeg har gjort mig mange store overvejelser om det at tage jobbet, fordi der er selvfølgelig et eller andet behageligt ved at kunne stå op, når man vil. Men jeg er typen, der dør med støvlerne på, og da jeg begyndte at kunne dufte savsmuld i manegen, kunne den gamle cirkushest ikke holde sig væk, siger Carl Jørgen Heide og griner.

Carl Jørgen Heide er, fordi han stadig skal drive sit rejsebureau ved siden af, ansat 22,5 timer om ugen. Det betyder, at Ærøexpressen også har valgt at hyre en kontorassistent, og det bliver ifølge en pressemeddelelse fra Ærøexpressen Gitte Kathrine Kruse, der starter i jobbet 1. september.

Carl Jørgen Heide forklarer, han han som ny kontorleder skal tage sig af alt det praktiske arbejde.

- Og så skal jeg selvfølgelig også stå for markedføringen og sørge for, at der kommer nogle kunder til ruten. Så det bliver lidt en fortsættelse af min tidligere arbejde, forklarer han.