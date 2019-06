Hammerichs Hus i Ærøskøbing lukkes midlertidigt på grund af nedstyrtningsfare

Risiko for at skorsten styrter ned på Hammerichs Hus får museet til at lukke for besøg. Museet forventer ikke at kunne åbne huset i denne sommersæson.

Ærøskøbing: Hammerichs Hus i Ærøskøbing er én af hjørnestenene i Ærø Museum. Det var derfor en ubehagelig overraskelse, da en mindre reparation af kaminen viste, at den ene side var ved at skride ud med risiko for nedstyrtning af skorstenen. Væggen er nu blevet afstivet indtil der er fundet en løsning. Huset er fredet og museet er i øjeblikket ved at indhente godkendelse til en restaurering af kaminen og skorstenen. Herefter håber museet, at der er forståelse hos fondene for problemerne, så arbejdet med restaureringen kan komme i gang snarest muligt. Indtil da er Hammerichs Hus lukket for besøgende. Museet forventer ikke at kunne åbne huset i sommersæsonen 2019. - Vi har allerede oplevet flere turister, som er kommet forgæves til Hammerichs Hus. Det er brandærgerligt, udtaler museets leder, Kim Furdal i en pressemeddelelse.

En større fortælling Sidste år udgav museet Mette Havsteen Mikkelsens bog "Hammerich i Ærøskøbing" om den karismatiske billedhugger med et usædvanligt samlergen, som skabte samlingen i huset. Museet havde håbet, at bogen i år kunne skabe fornyet interesse for huset, som dannede de maleriske rammer for Hammerichs og hans feststemte venner. Hammerich og hans rødmalede bindingsværkshus er en vigtig del af en større fortælling om forvandlingen af skipperbyen Ærøskøbing til eventyrby og turistmål i første halvdel af 1900-tallet. Hammerich var nemlig også på sin egen måde en meget visionær person, som de mange turister nyder godt af i dag. Den historie skal museet nok folde ud, når Hammerichs Hus åbner igen.