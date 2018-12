En ny afgørelse fra det franske asylretssystem har netop bestemt, at det ikke er muligt at sende afghanske flygtninge og asylansøgere til Kabul-området på grund af den alvorlige sikkerhedssituation i det krigshærgede land. Afgørelsen får dog sandsynligvis ingen betydning for flygtninge, der søger om ophold i Danmark, såsom Hamed Rezaii fra Marstal.