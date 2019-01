Hæder og 30.000 kroner på spil: Ærø har to kandidater med i opløbet til initiativpris

- Mon ikke det ville være nogle penge, vi ville allokere til mere komfort for vores passagerer, så de får en bedre oplevelse. Det er jo dem, vi i sidste ende skal leve af, så de skal have det godt, lyder det fra bestyrelsesformanden.

- Det er jo en kæmpe cadeau bare at være indstillet og at være med i det selskab. Og det skal da blive vældig skægt at komme med til festen og sidde der i spænding og høre på, hvem modtageren bliver, lyder det fra Christian Holm, der kan fortælle, at initiativets mest håndgribelige resultat, selve færgen, stadig efter planen kommer til Hvide Sande Værft for at blive færdiggjort engang i maj.

- Jeg er da glad for, vi er indstillet igen. I dag har vi jo både skibet, og vi har vores færgelejer på plads. Så det er da vældig sjovt at være indstillet igen, lyder det fra Ærøsexpressens bestyrelsesformand Christian Holm.

Den ene af de to indstillede er Ærøexpressen, der også sidste år var med i slutfeltet. Dengang var det uden meget andet end blot idéen om at etablere en færgerute mellem Marstal og Rudkøbing. Men i årets kamp om prisen kommer man med lidt mere til spillebordet.

Ærø: 2. februar uddeler Fyns Amts Avis for sjette gang Den Sydfynske initiativpris, og der er - indtil videre - to ærøske projekter med i opløbet til at modtage statuetten og de 30.000 kroner, der følger med prisen.

Udover de to indstillede projekter fra Ærø er blandt andet også Strynø Bosætningsgruppe, forfatter Josefine Ottesen, der stod bag Kulturparaden i Svendborg og Svendborg Forsamlingshus, indstillet til at modtage prisen.Vil du indstille nogen til prisen, kan du frem til 9. januar sende forslag til årets modtager samt en begrundelse og tydelig afsender til mailadressen initiativ@faa.dk eller som brev til Fyns Amts Avis, Sankt Nicolai Gade 3, 5700 Svendborg mærket "Initiativpris 2019".Vinderen bliver afsløret 2. februar 2019 på Kammerateriet i Svendborg

Flere lys

Den anden ærøske indstilling til årets initiativpris er Hans Juul - også kendt som den elektriske julemand fra Ommelsvejen.

Han har hver december gennem de seneste ti år gjort en kulørt dyd ud af at pynte sit sommerhus med elektrisk julepynt, og der er løbende kommet mere og mere til til juleglæde for alle, der er kommet forbi det iøjnefaldende hus midtvejs mellem Marstal og Ommel.

- Jeg var ikke engang klar over, jeg var indstillet ... eller at prisen fandtes, men jeg er da glad for det. Jeg gør jo det her for at gøre folk glade. Det er ikke for min egen skyld, for jeg er jo ikke selv derovre på Ærø andet end ved juletid.

Der følger så også 30.000 kroner med prisen. Og selvom jeg næsten kende svaret, vil jeg alligevel gerne høre, hvad du kunne finde på at bruge pengene til.

- Ja, det ved du næsten godt, ikke? Så låner jeg marken ved siden af og naboens hus. Der står nogle træer langs marken og hen til den næste grund, der sagtens kunne komme nogle lys i. Men så får jeg godt nok ikke tid til at holde sommerferie, fordi jeg skal holde alt min ferie i november for at rigge det hele til, lyder det fra Hans Juul.

Det er fortsat muligt at komme med forslag til årets prisvinder. Send dit forslag og en begrundelse til initiativ@faa.dk. Der er sidste frist 9. januar, og den endelige vinder vil blive afsløret 2. februar på Kammerateriet i Svendborg.