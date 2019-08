Gymnastik kan godt være hensynsfuld: Nye hold begynder til september

Ærø kommune: Hensynstagende gymnastik er et tilbud, Ærø kommune giver til alle pensionister, som fysisk ikke kan deltage på idrætsforeningernes ældre-idrætshold, men som har lyst til at blive rørt og være sammen med andre. Man laver gymnastik i en time, hvor man træner kondition, styrke, balance og smidighed. Derefter er der en halv times socialt samvær med kaffe og hygge.

- En god fysisk form og et aktivt liv, giver mere overskud i hverdagen og et godt humør. Sundhedsstyrelsen anbefaler alle over 65 år at være aktive mindst 30 minutter om dagen, lyder det i en pressemeddelelse.

I de seneste mange år har der været hold i Arrebohallen i Ærøskøbing (i år onsdag kl. 13.30 til 15) og Måehallen i Søby (onsdag kl. 13.30 til 15), og i år startes der også et hold i Ærøhallen i Marstal (onsdag kl. 10 til 11.30).

Alle hold starter onsdag 18. september. /EXP